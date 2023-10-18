Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В Ираке беспилотники атаковали позиции США и коалиции

РИА Новости: США сбили два беспилотника при попытке атаки на свои силы в Ираке

close
100%
Armyresearchlab/Flickr/Public domain

Два беспилотника сегодня утром пытались атаковать американские силы и коалицию в Ираке, они были сбиты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на неназванного представителя Пентагона.

«Попытка атаки против США и коалиционных сил в Ираке была прервана рано утром 18 октября. Два беспилотника были сбиты при атаке», — сказал представитель американского минобороны.

В результате атаки никто из военнослужащих не пострадал, добавил он.

Кто стоит за попыткой атаки на позиции американских военных, не уточняется.

Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок ранее сообщил, что опасность палестино-израильского противостояния состоит в возможной эскалации конфликта в случае вступления в него новых игроков. Он отметил, что ливанская «Хезболла» уже наносит удары по территории Израиля. Стоящий за ней Иран выступает с воинственными заявлениями. США перебрасывают в регион авианосные ударные группы.

Ранее в разведке США испугались внедренного китайского ПО.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий