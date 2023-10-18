Патрулирование Черного моря истребителями с «Кинжалами» может «отрезвить» ВСУ

Решение о патрулировании Черного моря самолетами МиГ-31 ВКС России с системой «Кинжал» может отрезвить Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщил «Известиям» капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин.

«Такой шаг был предпринят исходя из обстановки, <…> и, конечно же, это может отрезвить», — отметил военный.

Дандыкин напомнил, что сверхзвуковой истребитель-перехватчик — это серьезное оружие, которое практически несбиваемо. Он отметил, что благодаря достаточно большой боевой части БОР способен поднять в воздух «сотни и сотни» килограммов взрывчатки. По словам эксперта, такая мера принесет определенный результат для российской армии и — поражение ВСУ.

18 октября президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем.

Накануне Черноморский флот уничтожил в акватории украинский безэкипажный катер. Накануне российские войска также уничтожили катер ВСУ. Удар нанесла морская авиация. Кроме того, в Минобороны рассказали о ликвидации в Черном море трех быстроходных катеров с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

Ранее эксперт назвал преимущества российской ракеты «Сармат» перед американской Minuteman III.