В Палестине назвали число жертв обстрела больницы «Аль-Ахли» в Газе

При обстреле больницы «Аль-Ахли» в секторе Газа погиб 471 человек. Об этом заявили в министерстве здравоохранения Палестины, сообщает ТАСС.

В Палестине объявили трехдневный траур. В палестинском движении ХАМАС назвали произошедшее «военным преступлением».

По словам пресс-службы ХАМАС, в больнице находились сотни пациентов и раненых. Кроме того, там были люди, насильственно перемещенные из своих домов.

В палестинском минздраве также заявили, что со стороны Израиля были нанесены удары по европейской больнице и эмиратскому полевому госпиталю в секторе Газа.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа заявила, что проводит расследование и связала происшествие с неудачным запуском ракеты палестинских боевиков. Позже ЦАХАЛ заявила, что ХАМАС продолжает использовать граждан сектора Газа в качестве человеческого щита, а гражданские объекты — в своих военных целях.

Кроме того, 12-й канал израильского ТВ опубликовал кадры с камеры видеонаблюдения в населенном пункте Нетив-ха-Асар, на котором якобы «приведено доказательство утверждений» Израиля о том, что на самом деле удар ракетами по госпиталю «Аль-Ахли» был нанесен из сектора Газа.

Ранее востоковед заявил об угрозе перерастания войны в Израиле в ядерную фазу.