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МИД России потребовал от Палестины и Израиля соблюдать гуманитарное право

МИД обратился к Палестине и Израилю в связи с уничтожением больницы «Аль-Ахли»

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Mohammed Al-Masri/Reuters

МИД России в связи с уничтожением больницы «Аль-Ахли» в результате ракетного удара выступил с обращением, в котором потребовал от Палестины и Израиля соблюдать гуманитарное право и открыть гуманитарные коридоры.

«В Москве глубоко потрясены произошедшим. Выражаем искренние соболезнования семьям жертв, народу и правительству Палестины. Вновь настоятельно призываем стороны конфликта к немедленной деэскалации военных действий и соблюдению международного гуманитарного права», — указано в обращении.

В российском внешнеполитическом ведомстве заявили о необходимости немедленно открыть гуманитарные коридоры для вывоза беженцев и подвоза в сектор Газа медикаментов и продовольствия. В МИД также подтвердили позицию России по недопустимости любого насилия против гражданских лиц, медицинских объектов и объектов гражданской инфраструктуры.

Ранее президент России Владимир Путин назвал удар по больнице в секторе Газа трагедией и гуманитарной катастрофой.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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