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Путин поручил патрулировать небо над Черным морем

Путин поручил ВКС РФ начать патрулирование над Черным морем МиГ-31 с «Кинжалами»

Президент России Владимир Путин поручил воздушно-космическим силам РФ начать постоянно патрулировать небо над Черным морем. Об этом сообщает РИА Новости.

Он добавил, что воздушное пространство будут облетать самолеты МиГ-31, снабженные ракетным комплексом «Кинжал», у которого дальность свыше 1000 километров со скоростью девять Махов.

«Это не угроза, но будем следить за ситуацией на Средиземном море», — предупредил российский лидер.

Военный аналитик Драго Босник заявлял, что российские Су-34, вооруженные гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», стали серьезной угрозой для Вооруженных сил Украины и НАТО.

В начале октября министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил руководству предприятия оборонно-промышленного комплекса «Новосибирский авиационный завод имени В.П. Чкалова» увеличить темпы производства и ремонта техники с учетом востребованности выпускаемых изделий.

Ранее Путин оценил обострение палестино-израильского конфликта.

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