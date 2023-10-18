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В Запорожской области оценили последствия поставок ВСУ ракет ATACMS

Рогов заявил, что поставки ВСУ ракет ATACMS — еще один шаг к разжиганию конфликта

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Wikimedia Commons

Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов охарактеризовал предоставление Украине американских оперативно-тактических ракет ATACMS как еще шаг к обострению конфликта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Эти ракеты рассчитаны на удары по мирному тылу, и враг это прекрасно осознает. Это еще один шаг США к разжиганию конфликта», — подчеркнул Рогов.

Как считает глава регионального движения, Вашингтон пошел на такой шаг намеренно, чтобы вынудить Берлин направить Киеву ракеты Taurus.

В будущем поставка ATACMS потребует опыта и изучения со стороны российской системы ПВО.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам Рогова, российские системы ПВО очень быстро обучаются сбиванию новых ракет, передаваемых ВСУ, и аналогичная ситуация была с HIMARS, Storm Shadow и другими.

До этого в издании NYT выяснили, что США могли передать Украине около 20 ракет ATACMS. Вашингтон заручился обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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