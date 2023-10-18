Глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил РИА Новости, что на запорожской линии фронта за минувшие сутки были отбиты семь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Три атаки отбито в сторону Вербового и Новопрокоповки и одна – в сторону Копаней», — сказал он.

По словам Рогова, общее количество потерь ВСУ исчисляется десятками. Он также сообщил об уничтожении не менее трех единиц техники, в том числе танк. Еще три атаки российские военные отбили в районе Старомайорского на Времевском направлении.

Кроме того, рассказал Рогов, северо-западнее Приютного на Времевском направлении была выявлена и ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа.

До этого сообщалось, что Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения бойцов ВСУ в районе Никольского.

Также руководитель пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 115 человек личного состава ВСУ и подавили до 20 артиллерийских расчетов противника.

Ранее в Госдуме предложили организовать выставку разбитой техники НАТО.