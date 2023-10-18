США пообещали помочь Израилю с обороной

США намерены обеспечить поступление всей помощи, которая требуется для обороны Израиля. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает канал i24News.

В среду, 18 октября, у американского главы государства состоялась встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас есть все необходимое, чтобы защитить себя», — подчеркнул Байден.

По словам 46-го президента США, Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы обеспечить защиту Израиля.

Подробностей касательно будущей помощи Байден не привел.

Также Байден подчеркнул, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», не Израилем. 17 октября баптистскую больницу в секторе Газа атаковали ракеты.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.