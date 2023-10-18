США пообещали помочь Израилю с обороной

США намерены обеспечить поступление всей помощи, которая требуется для обороны Израиля. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден, передает канал i24News.
В среду, 18 октября, у американского главы государства состоялась встреча с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.
«Поскольку Израиль вынужден продолжать отвечать на атаки, мне кажется, нужно продолжать убеждаться в том, что у вас есть все необходимое, чтобы защитить себя», — подчеркнул Байден.
По словам 46-го президента США, Вашингтон сделает все возможное для того, чтобы обеспечить защиту Израиля.
Подробностей касательно будущей помощи Байден не привел.
Также Байден подчеркнул, что удар по больнице в Газе был нанесен «другой командой», не Израилем. 17 октября баптистскую больницу в секторе Газа атаковали ракеты.
Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.