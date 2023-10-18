ВСУ обстреляли территорию больницы в Херсонской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли удар по территории центральной районной больницы (ЦРБ) в городе Алешки Херсонской области. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в своем Telegram-канале.

«В ЦРБ удар пришелся по парковке медицинского транспорта», — написал он.

По его словам, восемь машин скорой помощи были полностью уничтожены. Он отметил, что медицинского транспорта в городе больше нет.

Также он сообщил, что в результате удара было уничтожено здание амбулатории в Новой Маячке, в котором оказывали помощь жителям окрестных сел.

Алексеенко пообещал, что власти найдут новые автомобили скорой и жители без медицинской помощи не останутся.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что здание школы в населенном пункте Тим к востоку от Курска повреждено упавшими ночью осколками украинского беспилотника. До этого Министерство обороны России заявляло, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.