ВСУ получили ракеты ATACMS при условии, что не будут использовать их по целям в РФ

Соединенные Штаты отправили Украине порядка 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. Об этом сообщило издание The New York Times.

Как уточнили в СМИ, информация о передаче ракет Вооруженными силам Украины была в тайне по причине «опасений вероятного удара РФ в ходе ввоза ракет в страну».

В NYT уточнили, что Вашингтон заручился обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории.

Согласно данным источников, это связано с опасениями американских политиков, допускающих, что действия со стороны ВСУ могут «привести к пересечению одной из «красных линий» России».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение о поставке на Украину более старой версии ракет было принято на фоне «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», пояснили газете в Пентагоне.

До этого советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркивал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за долгих поставок оружия Запада.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.