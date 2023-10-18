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ВСУ получили ракеты ATACMS при условии, что не будут использовать их по целям в РФ

NYT: США могли передать Украине около 20 тактических ракет ATACMS

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Defense Ministry/Global Look Press

Соединенные Штаты отправили Украине порядка 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России. Об этом сообщило издание The New York Times.

Как уточнили в СМИ, информация о передаче ракет Вооруженными силам Украины была в тайне по причине «опасений вероятного удара РФ в ходе ввоза ракет в страну».

В NYT уточнили, что Вашингтон заручился обязательством Киева не применять ATACMS для нанесения ударов по целям на российской территории.

Согласно данным источников, это связано с опасениями американских политиков, допускающих, что действия со стороны ВСУ могут «привести к пересечению одной из «красных линий» России».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Решение о поставке на Украину более старой версии ракет было принято на фоне «невозможности их использования в конфликте с участием американских сил», пояснили газете в Пентагоне.

До этого советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркивал, что контрнаступление ВСУ провалилось из-за долгих поставок оружия Запада.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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