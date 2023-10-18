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В Ираке американцы предотвратили обстрел своей военной базы

Reuters: американские военные предотвратили атаку БПЛА на свою базу в Ираке

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AP

Американские военные предотвратили атаку БПЛА на свою военную базу в Ираке, сообщает Reuters со ссылкой на источники в Пентагоне.

«Американские военные предотвратили атаку против их сил в Ираке рано утром в среду, перехватив два беспилотника до того, как они смогли нанести удар», — указано в сообщении.

В данный момент в Пентагоне не знают, кто стоит за попыткой атаки военной базы в Ираке при помощи беспилотников.

Ранее премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил президента России Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня между палестинцами и израильтянами.

Накануне, во время переговоров с ас-Судани, Путин выразил сожаление из-за обострения ситуации в Израиле, назвав это ярким примером провала политики США на Ближнем Востоке. Он также заявил о необходимости решить вопрос о создании суверенного палестинского государства.

Ранее госсекретарь США заявил, что Россия и Китай сейчас представляют «самую острую угрозу миропорядку» на планете.

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