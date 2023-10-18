В ЛНР сообщили о неудачной атаке ВСУ под Красным Лиманом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал подробности неудачной атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.

«На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи», — заявил Марочко.

После неудачной попытки атаковать российские позиции в районе Торского, ВСУ отступили, понеся потери.

Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об потере ВСУ ряда позиций на Краснолиманском направлении.

По его словам, ВСУ постоянно осуществляют попытки отбить занятые позиции, но потерпели неудачу и приняли решение удерживать оставшиеся позиции.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.