Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал подробности неудачной атаки ВСУ на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.
«На первоначальном этапе формирования ударных групп резко испортились погодные условия. Шквалистый ветер и осадки не позволили провести доразведку при помощи БПЛА, а намокший грунт парализовал автомобили. После нескольких неудачных попыток, украинское командование отказалось от замысла и вернуло личный состав и технику на исходные рубежи», — заявил Марочко.
После неудачной попытки атаковать российские позиции в районе Торского, ВСУ отступили, понеся потери.
Ранее военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об потере ВСУ ряда позиций на Краснолиманском направлении.
По его словам, ВСУ постоянно осуществляют попытки отбить занятые позиции, но потерпели неудачу и приняли решение удерживать оставшиеся позиции.
Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.