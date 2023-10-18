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В «Хезболле» заявили, что подбили израильский танк

В «Хезболле» заявили, что подбили израильский танк «Меркава» в районе Ар-Рахиб

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Marwan Naamani/Global Look Press

Ливанское радикальное движение «Хезболла» объявило, что подорвало израильский танк «Меркава» в районе Ар-Рахиб на севере Израиля, передает РИА Новости.

Согласно информации группировки, танк был поражен прямым попаданием, в результате чего не стало одного члена экипажа.

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, по большей части жертвами снаряда стали женщины и дети — всего более 800 человек. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что удар по больнице в секторе Газа произвели палестинские боевики, а не ЦАХАЛ.

На фоне этого «Хезболла» объявила 18 октября «днем гнева» против Израиля.

«Хезболла» — военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия, она выступает за создание в Ливане исламского государства по образцу Ирана.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

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