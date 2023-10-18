В ЛНР сообщили о потере ВСУ ряда позиций под Красным Лиманом

Военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил об потере ВСУ ряда позиций на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости.

«Интенсивная работа северо-восточнее и юго-восточнее населенного пункта Купянск наших истребителей-бомбардировщиков, тяжелых огнеметных систем и артиллерии, а также взятие под огневой контроль путей сообщения украинских боевиков для подвоза боеприпасов и личного состава, вынудило украинское командование отказаться от ряда передовых позиций», — сообщил Марочко.

По его словам, ВСУ постоянно осуществляют попытки отбить занятые позиции, но потерпели неудачу и приняли решение удерживать оставшиеся позиции.

Ранее российские войска на Краснолиманском направлении уничтожили до 115 человек личного состава Вооруженных сил Украины и подавили до 20 артиллерийских расчетов противника.

В районах Торского выступа и Серебрянского лесничества подразделениями группировки при содействии артиллерии и штурмовой и армейской авиации было нанесено огневое поражение живой силе.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.