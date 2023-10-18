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В Курской области сбили шесть украинских беспилотников

Губернатор Старовойт: шесть украинских беспилотников сбиты в Курской области

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Shutterstock

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram-канале, что утром 18 октября российские военные сбили над регионом шесть беспилотных летательных аппаратов самолетного типа Вооруженных сил Украины.

Он уточнил, что четыре из шести дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Их атака была пресечена около 5 утра в Курском районе региона.

Чиновник заверил, что никто не пострадал, разрушений также не зафиксировано.

Также Старовойт предупредил население, что часто беспилотники имеют таймер самоликвидации, из-за этого приближаться к обломкам опасно.

В свою очередь Министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны за ночь сбили 28 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над Черным морем, Курской и Белгородской областями.

Вечером 17 октября Минобороны заявило, что в Черном море был уничтожен беспилотный катер ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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