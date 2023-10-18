Армия обороны Израиля призвала жителей Газы к эвакуации

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) призывает жителей Газы эвакуироваться в гуманитарный район в Аль-Маваси, в котором международная гуманитарная помощь будет предоставляться по мере необходимости. Об этом говорится в официальном заявлении израильской армии в Telegram.

«ЦАХАЛ продолжает призывать жителей северной части сектора Газа и города Газа эвакуироваться в район Аль-Маваси, к югу от Вади Газа», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля порекомендовала людям перебраться на открытые территории на западе города Хан-Юнис, в район Аль-Маваси.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.