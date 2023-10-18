Российские Су-34 ударили по пунктам дислокации ВСУ на Купянском направлении

Начальник пресс-центра группировки войск РФ «Запад» Сергей Зыбинский заявил ТАСС, что российские истребители-бомбардировщики Су-34 нанесли авиаудары по пунктам дислокации двух механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении.

Как указал глава пресс-центра, удары пришлись по пунктам временной дислокации и опорным пунктам подразделений 32-й и 43-й механизированных бригад ВСУ в районе населенного пункта Песчаное.

По данным Зыбинского, расчеты тяжелых огнеметных систем группировки также нанесли удар по скоплению живой силы в укрытиях 68-й егерской и 32-й механизированных бригад ВСУ в районе Сергеевки.

17 октября Министерство обороны России сообщило, что на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр», армейская авиация и артиллерия отразили две атаки штурмовых групп 21-й, 63-й механизированных бригад ВСУ.

До этого оборонное ведомство сообщало, что на Купянском направлении подразделения группировки «Запад» при поддержке авиации и огня артиллерии отразили семь атак украинских военных, потери Вооруженных сил Украины превысили 250 человек.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.