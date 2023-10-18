Силы ПВО сбили шесть беспилотников самолетного типа в Белгородской области

В Белгородском районе и Яковлевском городском округе Белгородской области российская система ПВО сбила шесть беспилотников самолетного типа. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По его данным, пострадавших и разрушений нет.

«В Белгородском районе и Яковлевском городском округе системой ПВО сбито 6 БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле», — написано в сообщении.

17 октября Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью.

16 октября он же говорил, что над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА, дроны сбросили 11 взрывных устройств.

До этого Министерство обороны России поделилось кадрами уничтожения позиций боевиков Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Российские военные нанесли удар по позициям противника при помощи беспилотных летательных аппаратов. Отмечается, что операторы беспилотников «Южной» группировки войск нанесли удар по пехоте 80-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде противника. На кадрах видно, что боеприпасы, сбрасываемые с российских дронов, точно попадают по укрытиям и окопам боевиков ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.