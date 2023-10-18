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В США заявили, что Байден заверит Израиль в готовности оказать военную помощь

Кирби: Байден заверит Израиль в готовности оказать военную помощь

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Elizabeth Frantz/Reuters

Во время своего визита в Израиль президент США Джо Байден заверит руководство страны в готовности удовлетворить его потребности в военной помощи. Об этом на брифинге для журналистов заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает ТАСС.

Он отметил, что при встрече с Байденом правительство Израиля сообщит ему о ситуации в ходе конфликта, а также о своих целях, планах и намерениях. Кирби сказал, что Байден намерен заявить своим израильским коллегам о том, что Вашингтон не хочет расширения и углубления конфликта. США намерены предотвратить эскалацию в регионе, независимо от того, будет ли она исходить от государства или террористической группировки.

Кирби подчеркнул, что Байден, несомненно, поинтересуется у израильского премьера-министра Биньямина Нетаньяху и членов его кабинета о необходимой им военной помощи и заверит их в том, что Вашингтон сделает все, что в его силах для поддержки Израиля.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден отменил свой визит в Иорданию. Об этом заявил пресс-пул Белого дома.

Ранее Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к массированной атаке, «какой еще не было».

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Война в Израиле
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