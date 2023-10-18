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В России назвали поставки Киеву ракет ATACMS грубейшей ошибкой

Посол РФ Антонов назвал грубейшей ошибкой поставки Киеву ракет ATACMS

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Илья Питалев/РИА Новости

Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов назвал грубейшей ошибкой то, что администрация США поставила Украине тактические ракеты ATACMS. В его заявлении в Telegram-канале российского диппредставительства говорится, что последствия этого шага будут очень серьезными.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер. Вашингтон последовательно ведет линию на полное свертывание двусторонних отношений», — заявил дипломат.

Антонов добавил, что российская сторона неоднократно предостерегала администрацию США от опрометчивых шагов.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

По словам ряда американских чиновников, США тайно предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности, подарив Украине новые возможности, позволяющие ее силам поражать цели, которые ранее были вне досягаемости.

Чиновники подтвердили информацию после того, как в социальных сетях начали распространяться изображения суббоеприпасов (кассетные боеприпасы) этих ракет на территории Украины.

Официальные лица также сообщили CNN, что Украина уже использовала систему ATACMS, некоторые варианты которой имеют максимальную дальность действия около 300 км.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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