В городе Запорожье произошло несколько взрывов

В подконтрольном Украине городе Запорожье произошло несколько мощных взрывов. Об этом сообщило агентство Укринформ.

По его информации, были слышны как минимум пять взрывов. По состоянию на 1:50 мск режим воздушной тревоги действовал в Днепропетровской и Николаевской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву районах Запорожской и Херсонской областей.

16 октября глава областного совета Днепропетровской области Украины Николай Лукашук сообщил о поражении инфраструктурного объекта в районе города Никополь.

До этого взрывы произошли в украинском городе Хмельницкий.

Согласно имеющимся данным, 10 октября 2022 года, то есть через два дня после теракта на Крымском мосту, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.