В ЦАХАЛ заявили об ответственности «Исламского джихада»* за удар по больнице в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что повторные проверки подтвердили ответственность «Палестинского исламского джихада» (организация запрещена в России) за удар по больнице в Газе. Об этом сообщается в Telegram-канале ЦАХАЛ.

«После дополнительной проверки и перекрестного анализа оперативных и разведывательных систем стало ясно, что ЦАХАЛ не наносил ударов по больнице в секторе Газа. Больница пострадала в результате неудачного запуска ракеты террористической организации «Исламский джихад»», — сообщили в израильском ведомстве.

Отмечается, что всего с начала войны упали на Газу, не долетев до Израиля, около 450 ракет палестинских боевиков.

До этого Нетаньяху обвинил палестинских боевиков в ударе по больнице в Газе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.