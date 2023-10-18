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США тайно поставили Украине ракеты ATACMS

WP: США поставили Киеву ракеты ATACMS с большой дальностью полета

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Reuters

По словам ряда американских чиновников, США тайно предоставили Украине ракеты ATACMS большой дальности, подарив Украине новые возможности, позволяющие ее силам поражать цели, которые ранее были вне досягаемости. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Чиновники подтвердили информацию после того, как в социальных сетях начали распространяться изображения суббоеприпасов (кассетные боеприпасы) этих ракет на территории Украины.

Официальные лица также сообщили CNN, что Украина уже использовала систему ATACMS, некоторые варианты которой имеют максимальную дальность действия около 300 км.

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежедневном обращении выразил признательность за ATACMS и благодарность за реализацию соглашений с США.

«Сегодня я особенно благодарен Соединенным Штатам. Наши соглашения с президентом Байденом выполняются. Они реализуются очень четко — ATACMS себя зарекомендовали», — заявил Зеленский.

Представитель Совета национальной безопасности Эйдриенн Уотсон подтвердила в своем заявлении, что Соединенные Штаты недавно предоставили Украине ATACMS с дальностью действия до 165 км.

Ранее в Белом доме прокомментировали передачу ракет ATACMS Украине.

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