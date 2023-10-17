В Белом доме прокомментировали передачу ракет ATACMS Украине

Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон заявил, что администрация Соединенных Штатов передала Украине тактические ракеты ATACMS с дальностью полета 165 км. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, американская сторона недавно передала ракеты Украине.

Уотсон подчеркнул, что в Вашингтоне считают, что это значительно повысит боевой потенциал Украины без риска для нашей боеготовности.

В Пентагоне не стали уточнять, будут ли Соединенные Штаты в будущем поставлять ATACMS Украине.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

Ранее телеканал CNN сообщил о том, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох. Отмечается, что американская сторона была обеспокоена тем, что Москва в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.