В секторе Газа заявили о 500 погибших при ударе по больнице

В результате удара Израиля по больнице аль-Ахли в секторе Газа погибли не менее 500 человек. Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на минздрав палестинского эксклава.

В заявлении ХАМАС отмечается, что в больнице находились сотни пациентов и раненых. Кроме того, там были люди, насильственно перемещенные из своих домов.

В ХАМАС назвали произошедшее «военным преступлением».

В Палестине объявлен трехдневный траур.

До этого стало известно, что Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) после сообщений о попадании ракеты в больницу в секторе Газа проводит расследование, связывает происшествие с неудачным запуском ракеты ХАМАС.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.