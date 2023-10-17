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США передали небольшое количество ракет ATACMS

AP: США передали Украине пока менее дюжины дальнобойных ракет ATACMS

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U.S. Army

США передали Украине пока «менее дюжины» американских дальнобойных ракет ATACMS. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на должностных лиц.

По его информации, поставки этих вооружений состоялись в «последние несколько дней».

Газета The Washington Post, цитируя анонимного чиновника из США, пишет, что дальность полета ракет ATACMS, которые были переданы Украине, составляет «порядка 100 миль», то есть около 160 км.

17 октября глава Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS. Он отмечал, что украинцы «сегодня особенно благодарны Соединенным Штатам».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

В этот же день телеканал CNN сообщал, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох.

До этого стало известно, что США отправили Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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