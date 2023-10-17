Минобороны сообщило, что силы ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Белгородской областью

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали украинский беспилотник над территорией Белгородской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области», — сказано в сообщении.

Уточняется, что дрон был сбит в районе 21:00 по московскому времени.

Накануне Минобороны РФ сообщало, что российские средства ПВО уничтожили три украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявлял, что системы противовоздушной обороны сбили несколько беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в регионе.

16 октября он же говорил, что над Белгородской областью за сутки сбили четыре украинских БПЛА, дроны сбросили 11 взрывных устройств.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.