Российские войска уничтожили катер ВСУ

В Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что российская морская авиация уничтожила в Черном море катер Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Вечером 17 октября в акватории Черного моря морской авиацией Черноморского флота обнаружен и уничтожен безэкипажный катер ВСУ», — говорится в заявлении.

До этого Минобороны РФ сообщило, что за неделю российские войска обнаружили и уничтожили 12 безэкипажных катеров полупогружного типа в акватории Черного моря.

Согласно сообщению оборонного ведомства, морская авиация и корабли Черноморского флота также уничтожили три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

До этого Минобороны РФ сообщало, что 16 сентября в районе 13:00 была пресечена попытка украинской армии совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации.

14 сентября Минобороны сообщило, что российские средства ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над Крымом.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.