ООН выступила против использования кассетных боеприпасов

ООН последовательно выступает против применения кассетных боеприпасов. Об этом заявил официальный представитель главы всемирной организации Стефан Дюжаррик, передает ТАСС.

«Мы уже продолжительное время выступаем против применения кассетных боеприпасов», — ответил он на вопрос об использовании украинской армией тактических ракет ATACMS с данным типом боеприпасов.

17 октября президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) применяют американские ракеты дальнего радиуса действия ATACMS.

До этого телеканал CNN раскрыл, что американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох.

По информации The New York Times Вашингтон отправил Киеву небольшую партию дальнобойных ракет. По словам источников издания, ATACMS оснащены кассетными боеприпасами.

Ранее Шойгу прокомментировал использование кассетных боеприпасов на Украине.