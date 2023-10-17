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США поставили Украине все обещанные танки Abrams

В США заявили, что поставили Украине всю обещанную партию из 31 танка Abrams

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Mindaugas Kulbis/AP

Представитель командования армии США в Европе и Африке полковник Мартин О'Доннелл заявил, что страна поставила на Украину все обещанные ранее танки Abrams. Об этом сообщило украинское издание «Фридом».

«США первоначально обещали доставить 31 танк Abrams в Украину, отремонтированный танк. Штаты сообщили, что они отправят их осенью и мы сделали это», — сказал О'Доннелл.

Он также отметил, что танки Abrams уже на Украине и готовы к боевым действиям. Военный добавил, что в страну вернулись 200 военнослужащих ВСУ, прошедших обучение по управлению данными танками.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты в будущем могут отказаться от использования танков Abrams M1 из-за событий на Украине, которые выявили проблемы с сохранением военной техники в боевых действиях. Кроме этого в материале отмечается, что танк требует сложного логистического обслуживания и запчастей, а также потребляет много топлива.

До этого экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор говорил, что российская армия взорвет танки Abrams ударами с воздуха. Он обратил внимание, что военная техника будет уничтожена, как только окажется в зоне поражения российских ударных систем.

Ранее американский ветеран рассказал, чего стоит ожидать от танков Abrams на фронтах СВО.

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