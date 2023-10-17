В США объяснили тайную передачу ракет ATACMS Украине

Американская администрация передала Украине тактические ракеты ATACMS без огласки для того, чтобы попытаться застать российские войска врасплох. Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что американская сторона была обеспокоена тем, что Москва в случае предварительного объявления Вашингтоном о передаче ATACMS смогла бы отвести свою технику и вооружения на безопасное расстояние еще до момента применения этих ракет.

По данным Associated Press, из-за опасений Белого дома по поводу возможного обострения напряженности в отношениях с Россией переданные Киеву ракеты имеют несколько меньшую дальность.

До этого стало известно, что США отправили Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами.

17 октября глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Бердянске Запорожской области после ночных ударов украинской армии обнаружены кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS.

В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала, что небольшое количество американских ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

Ранее Зеленский рассказал, что мешает Украине перенести боевые действия на территорию РФ.