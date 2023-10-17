США направили Украине варианты своих дальнобойных ракет ATACMS

США отправили Украине свои дальнобойные ракеты ATACMS, которые оснащены кассетными боеприпасами. Об этом сообщает The New York Times.

Отмечается, что Вашингтон передал Киеве небольшую партию дальнобойных ракет.

«Версия ракеты ATACMS, отправленная украинцам, в небольшом количестве, по словам чиновников, оснащена кассетными боеприпасами», — сказано в материале.

17 октября глава Запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявлял, что в Бердянске Запорожской области после ночных ударов украинской армии обнаружены кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS.

В этот же день газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала, что небольшое количество американских ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко допустил, что американские ракеты ATACMS уже могли поступить на вооружение ВСУ и их использовали для удара в Запорожской области.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.