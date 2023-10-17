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Рогов заявил о найденных кассетных боеприпасах от ракет ATACMS в Запорожье

Рогов: в Бердянске после удара ВСУ найдены кассетные боеприпасы от ракет ATACMS

В Бердянске Запорожской области после ночных ударов украинской армии обнаружены кассетные боеприпасы М74 от американских баллистических ракет ATACMS. Об этом РИА Новости заявил глава Запорожского движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов.

Он также отметил, что минувшей ночью Вооруженные силы Украины, предварительно, совершили комбинированный удар, используя ATACMS и GLSDB.

«По официальной версии, переговоры о передаче ракет только идут, но случившееся лишний раз подтверждает, что все эти разговоры о переговорах — очередная показуха и шоу, а точнее — операция информационного прикрытия и легализации поставок», — сказал Рогов.

17 октября газета The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с ситуацией источники писала, что небольшое количество американских дальнобойных ракет ATACMS было тайно доставлено на Украину в последние дни.

До этого депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко допустил, что американские ракеты ATACMS уже могли поступить на вооружение ВСУ и их использовали для удара в Запорожской области.

10 октября журнал The New Yorker сообщал, что президент США Джо Байден утвердил передачу Украине ракет ATACMS еще в сентябре. По словам авторов издания, Вашингтон долго не соглашался на передачу ракет, опасаясь, что это вызовет эскалацию конфликта.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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