Министерство обороны России поделилось кадрами уничтожения позиций боевиков Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении. Российские военные нанесли удар по позициям противника при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Отмечается, что операторы беспилотников «Южной» группировки войск нанесли удар по пехоте 80-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригаде противника. На кадрах видно, что боеприпасы, сбрасываемые с российских дронов точно попадают по укрытиям и окопам боевиков ВСУ.

Ранее российские военные взяли под контроль населенный пункт Орехово-Васильевка на северном фланге Артемовского направления в Донецкой народной республике.

По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, взятие Орехово-Василевки значительно улучшает тактические позиции ВС РФ на данном участке фронта. Высота этого поселка достигает 144 метров над уровнем моря. Рогов добавил, что украинские военные проводят контратаку, в настоящее время продолжаются тяжелые бои.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.