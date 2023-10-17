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Рогов сообщил о смене тактики ВСУ

Рогов: ВСУ из-за провала контрнаступления сменили тактику на Запорожском фронте

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины из-за провала контрнаступления сменили тактику на Запорожском фронте. Об этом РИА Новости заявил глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На фоне провала контрнаступления и больших потерь украинские боевики сменили тактику, отказавшись от заведомо самоубийственных попыток масштабного прорыва, перейдя к локальным атакам и боям» — сказал он.

Рогов отметил, что все попытки атак ВСУ отражаются российскими войсками.

17 октября российская система противовоздушной обороны перехватила выпущенные украинской армией ракеты по Бердянску в Запорожской области.

Накануне Министерство обороны России опубликовало кадры уничтожения позиций украинских войск в районе Спорного артиллеристами «южной» группировки российских подразделений.

До этого в Минобороны России заявляли, что российские подразделения отразили штурм поселка Вербовое со стороны ВСУ. Украинская атака была отбита ударами артиллерии по наступающему противнику, также в разгроме подразделений Украины приняла участие авиация. Кроме того, контрбатарейная борьба позволила также уничтожить несколько орудий ВСУ.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.

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