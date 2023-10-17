В России разработали турель, которой можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км

В России разработали мобильную установку для крепления пулеметов «Черная вдова», которая способна распознавать живую силу и технику противника. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Научно-производственное объединение «Грань».

«Турелью «Черная вдова» можно управлять удаленно на расстоянии 1,5 км от оператора. Турель оборудована системой машинного зрения, способной в любое время суток распознавать живую силу и технику противника», — заявили в НПО.

Уточняется, что турель можно установить рядом с окопом и вести бой в полной безопасности. Ее планируется использовать вместе с пулеметом Калашникова.

Также отмечается, что «Черная вдова» будет использоваться в зоне специальной военной операции.

11 октября сообщалось, что российские ученые разработали новый беспилотный летательный аппарат под названием «Тубус», который обладает высокой скоростью и предназначен для уничтожения бронированной техники и артиллерии противника на фронте.

До этого стало известно, что российские части начали использовать наземный робототехнический комплекс БРГ-1 для эвакуации раненых в зоне спецоперации. Платформу разработало одно из российских научно-производственных объединений совместно с фондом «Народный фронт». На 90% она состоит из российских комплектующих.

Ранее в России создали новую систему подавления дронов.