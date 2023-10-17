Стало известно о россиянине среди заложников ХАМАС

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что получилось установить нахождение одного гражданина России в плену у боевиков ХАМАС. Об этом сообщает ТАСС. При этом у мужчины двойное гражданство.

Он отметил, что россиян в плену может быть больше.

При этом пока вопрос эвакуации сотрудников посольства РФ в Израиле и членов их семей не стоит, пояснил Викторов. Он заявил, что сейчас прилагаются усилия для минимизации угрозы жизни и здоровья россиян.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектам ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.