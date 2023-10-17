В Иране заявили, что пострадавшие от ХАМАС в Израиле не являются гражданскими

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил, что жители израильских поселений, которые пострадали от нападения боевиков движения ХАМАС, не являются гражданскими лицами. Об этом сообщило агентство IRNA.

Иранский лидер пояснил, что большинство из пострадавших израильтян вооружены.

До этого Али Хаменеи заявил, что израильские официальные лица должны предстать перед судом за свои «преступления против палестинцев».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа.

Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее Иран пригрозил Израилю «пощечиной» из-за действий в секторе Газа.