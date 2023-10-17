В Израиле заявили, что используют оружие согласно международному праву

В армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что используют оружие в соответствии с принципами международного права. Об этом сообщает Reuters.

«Мы используем оружие на основе международного права», — отметили там.

Ранее сообщалось, что армия обороны Израиля продолжает наносить удары по южной части сектора Газа, в частности по городу Хан-Юнису, несмотря на призыв к жителям эвакуироваться в этом направлении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Отмечается, что продолжаются массированные бомбардировки сил Израиля с воздуха, моря и суши.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля. На этом фоне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.