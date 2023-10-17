Израиль продолжает наносить удары по югу сектора Газы

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает наносить удары по южной части сектора Газа, в частности по городу Хан-Юнису, несмотря на призыв к жителям эвакуироваться в этом направлении. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Агентства ООН по делам помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Отмечается, что продолжаются массированные бомбардировки сил Израиля с воздуха, моря и суши.

По данным министерства здравоохранения Палестины, на которые ссылается БАПОР, в секторе Газе ежечасно лишаются жизней 11 палестинцев, что составляет примерно 267 человек в день.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектам боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.