ЦАХАЛ ответила танковым огнем на обстрел города у границы с Ливаном

В ответ на обстрел противотанковыми ракетами города Метула на границе с Ливаном израильские танки начали наносить удары. Об этом сообщается в Telegram-канале Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Об ответе израильской стороны стало известно в 11.14 мск.

Откуда точно велся обстрел Метулы и другие подробности произошедшего пока неизвестны.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Также в WP заявили, что ХАМАС мог получить разведданные от жителей Газы, работающих в Израиле.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.