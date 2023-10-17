В Кремле опровергли сообщения о поставках оружия из КНДР

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о поставках оружия из Северной Кореи для российской армии, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что подобные заявления регулярно делает не только британская, но и американская разведка, однако они никогда не предоставляют доказательств.

«На что мы всегда отвечали, что Северная Корея — это наш ближайший сосед, мы будем продолжать выстраивать с нашим ближайшим соседом взаимовыгодные отношения, которые основываются на взаимном уважении и будем развивать отношения во всех областях. Это — наше суверенное право и мы не думаем, что кто-то имеет право в это вмешиваться», — заявил Песков.

Ранее в Северной Корее назвали репетицией войны ядерные учения НАТО.

В КНДР страны НАТО назвали «ядерными фанатиками», которые при поддержке США играют в опаснейшие азартные игры с ядерным оружием.

Ранее в КНДР назвали заход подлодки США в Южную Корею «условием применения ядерного оружия».