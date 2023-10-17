Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Минобороны: два Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем

Министерство обороны России сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем, их сопровождали Су-35С.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что полет длился около семи часов. Поддержку истребителей обеспечивали Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

14 сентября в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий