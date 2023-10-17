Ракетоносцы Ту-95МС выполнили полет над Японским морем

Министерство обороны России сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем, их сопровождали Су-35С.

«Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акватории Японского моря», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что полет длился около семи часов. Поддержку истребителей обеспечивали Су-35С Воздушно-космических сил (ВКС) РФ.

В Минобороны подчеркнули, что полет выполнен в строгом соответствии с международными правилами.

14 сентября в Министерстве обороны Российской Федерации заявили, что два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили четырехчасовой полет над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей в сопровождении истребителей Су-30СМ. В ведомстве подчеркнули, что ракетоносцы выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами.

Ранее Ким Чен Ын ознакомился с самолетами стратегической авиации России.