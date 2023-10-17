Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Развожаев предупредил жителей Севастополя о готовящихся военных учениях

Развожаев: корабли Черноморского флота проведут учебные стрельбы у Севастополя

close
100%
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил население, что утром 17 октября в городе будут проводиться учебные артиллерийские стрельбы.

По его словам, учения запланированы на период с 10:00 до 10:30 (совпадает с Москвой), стрельбы будут проводить корабли Черноморского флота России.

«В городе все спокойно», — написал в своем Telegram-канале Развожаев.

Накануне Развожаев также сообщал, что в порту Севастополя пройдут учения флота по применению бомбометов.

Он предупреждал, что громкие звуки будут слышны в районе Северного мола — заградительного сооружения в главной бухте Севастополя.

В начале октября стало известно, что корабли Черноморского флота из Севастополя будут перемещены в порты Абхазии.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее член Ассамблеи славянских народов в Крыму Роман Чегринец заявил, что Украина вместо Крыма получит дырку от бублика.

Все новости на тему:
Крым
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий