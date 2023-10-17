Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Запорожской области

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты по Бердянску в Запорожской области, передает ТАСС.

Оперативные службы региона сообщили журналистам, что серия взрывов в городе прогремела в ночь на 17 октября.

«В 02:30 в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС Российской Федерации», — сказал представитель оперативных служб.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины.

До этого глава Крыма заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

Аксенов указал, что Киев бросает своих военнослужащих в бой как пушечное мясо, былого ожидания у Украины от контрнаступления уже нет.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.