Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российская ПВО перехватила украинские ракеты в Запорожской области

ТАСС: российская ПВО перехватила ракеты ВСУ в Бердянске в Запорожской области

close
100%
Shutterstock

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) перехватила выпущенные Вооруженными силами Украины (ВСУ) ракеты по Бердянску в Запорожской области, передает ТАСС.

Оперативные службы региона сообщили журналистам, что серия взрывов в городе прогремела в ночь на 17 октября.

«В 02:30 в Бердянске прозвучала серия взрывов. По предварительной информации, успешно отработала система ПВО ВС Российской Федерации», — сказал представитель оперативных служб.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Губернатор Крыма Сергей Аксенов сообщил об уничтожении восьми беспилотных летательных аппаратов, запущенных с Украины.

До этого глава Крыма заявлял, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

Аксенов указал, что Киев бросает своих военнослужащих в бой как пушечное мясо, былого ожидания у Украины от контрнаступления уже нет.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий