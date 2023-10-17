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В РФ разрешили оборонным предприятиям использовать все резервы

Шойгу: ОПК дали право использовать все резервы для выпуска артиллерии

Власти разрешили оборонно-промышленному комплексу (ОПК) задействовать все имеющиеся резервы с целью увеличения производства артиллерии, заявил глава Министерства обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского военного ведомства.

Шойгу принял участие в совещании по вопросам поставок и о перспективах развития ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

«В ходе совещания глава российского военного ведомства отметил важность оперативного производства артиллерийских систем и боеприпасов к ним», — уточнили в Минобороны РФ.

Как добавил Шойгу, в условиях спецоперации на Украине в настоящий момент особенно важно быстро восполнять боезапасы.

По его словам, решение поставленной задачи зависит от способности ОПК предприятий нарастить выпуск ствольных артиллерийских систем и РСЗО.

Кроме того, важным является сокращение сроков поставок артиллерии и боевых припасов в зону боевых действий.

В июле Шойгу заявил о наращивании производства востребованного оружия для специальной военной операции.

Ранее Шойгу рассказал о военных учениях России на Украине.

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