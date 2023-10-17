Аксенов сообщил о работе ПВО над Крымом

Губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми беспилотников, запущенных с Украины.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу! Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — пишет Аксенов.

Вооруженные силы Украины регулярно запускают различные типы беспилотников в направлении Крыма — разведывательные, а также БПЛА-камикадзе. Небо над Крымом находится под защитой российской противовоздушной обороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

Аксенов указал, что Киев бросает своих военнослужащих в бой как пушечное мясо, былого ожидания у Украины от контрнаступления уже нет.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.