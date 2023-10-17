Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Аксенов сообщил о работе ПВО над Крымом

Губернатор Крыма Аксенов сообщил об уничтожении 8 БПЛА, запущенных с Украины

close
100%
Shutterstock

Губернатор Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале сообщил об уничтожении восьми беспилотников, запущенных с Украины.

«За ночь на подлете к Крыму подавлены средствами РЭБ и сбиты силами ПВО восемь БПЛА противника. Благодарю наших военных за четкую и слаженную работу! Прошу всех соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — пишет Аксенов.

Вооруженные силы Украины регулярно запускают различные типы беспилотников в направлении Крыма — разведывательные, а также БПЛА-камикадзе. Небо над Крымом находится под защитой российской противовоздушной обороны.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с проблемами не только на Запорожском направлении, а на всей линии фронта.

Аксенов указал, что Киев бросает своих военнослужащих в бой как пушечное мясо, былого ожидания у Украины от контрнаступления уже нет.

Ранее группа украинских диверсантов предприняла неудачную попытку пробраться на территорию Крыма.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий