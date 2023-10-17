В Ливане обвинили Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) применила боеприпасы с белым фосфором при обстреле приграничных районов Ливана. Об этом пишет ливанское агентство Al Wataniya.

Агентство утверждает, что Израиль наносил удары в основном по населенным пунктам.

По данным Al Wataniya, под обстрелы попали районы, которые прилегают к так называемой голубой линии (ливано-израильской границе). В результате атаки есть пострадавшие, но их число не раскрывается.

До этого заместитель пресс-секретаря Белого дома Оливия Долтон заявляла, что у администрации США отсутствуют независимые подтверждения сообщений о том, что Армия обороны Израиля применила белый фосфор в секторе Газа.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер Израиля Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.