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Шойгу провел новое совещание по увеличению поставок оружия войскам РФ

Шойгу: предприятиям ОПК дали право использовать резервы для выпуска артиллерии

Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу провел совещание по перспективам развития, увеличению производства ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram.

Генерал армии указал, что в условиях специальной военной операции на Украине крайне важно моментально восполнять запасы вооружений.

Министр подчеркнул, что решение указанной задачи напрямую зависит от способности российских предприятий увеличить выпуск ствольных артиллерийских систем, РСЗО, а также минимизировать сроки их поставки в Вооруженные силы.

«Федеральные органы исполнительной власти приняли меры по увеличению их производства. Правительство Российской Федерации предоставило оборонной промышленности право использовать все резервы, в том числе мобилизационные мощности», — добавил министр.

Также Шойгу обсудил, каким образом организована работа по развитию и увеличению производства перечисленных вооружений и боеприпасов с учетом дополнительной потребности войск.

Накануне Шойгу заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в период так называемого летнего контрнаступления, начавшегося 4 июня, потеряли 1,5 тысячи бронемашин и сотни танков.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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Операция на Украине
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