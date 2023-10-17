ЦАХАЛ нанесла удары по военным объектам ХАМАС и «Исламского Джихада»*

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по военным объектам, принадлежащим террористическим группировкам ХАМАС и «Исламский Джихад» (организация запрещена в России). Об этом сообщается в официальном Telegram-канале израильской армии.

Отмечается, что истребители атаковали штаб-квартиру ХАМАС и ликвидировали боевика радикального движения.

Кроме того, ЦАХАЛ нанесла удар по банку, который ХАМАС использовал для финансирования террористической деятельности в секторе Газа.

В заявлении говорится, что за последние несколько дней корабли Военно-морских сил ЦАХАЛ применили высокоточные боеприпасы, поразив объекты ХАМАС, в том числе оперативный штаб в центре города Газа и склады с боеприпасами.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей было названо уничтожение ХАМАС. Израильские ВВС нанесли удары по сотням объектов боевиков в секторе Газа, а Совет национальной безопасности страны постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в анклав. 13 октября Израиль объявил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы в преддверии наземной операции.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.